Haberler Beşiktaş

Eski Beşiktaşlı Pepe futbolu bıraktı!

Bir dönem Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın da formasını terleten Portekizli yıldız Pepe'den flaş karar geldi. Yıldız isim futbola veda etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 18:28
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eski Beşiktaşlı Pepe futbolu bıraktı!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ın da formasını terleten Pepe'den kariyeri hakkında flaş karar geldi.

Portekizli yıldız 41 yaşında futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

Oyuncunun yaptığı bu açıklama futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Portekizli yıldız Pepe futbol kariyerinde önemli başarılara imza attı.

İşte o başarılar;

1 Portekiz'de yılın futbolcusu

1 Avrupa Şampiyonası

3 UEFA Şampiyonlar Ligi

2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

3 La Liga şampiyonluğu

2 UEFA Süper Kupası

1 UEFA Uluslar Ligi

2 İspanya Kupası

3 İspanya Süper Kupası

4 Portekiz Ligi şampiyonluğu

5 Portekiz Kupası

1 Portekiz Lig Kupası

1 Kıtalararası Kupa

5 Portekiz Süper Kupası

Reklam
Iberia - Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu!
DİĞER
13 yıllık aşk! Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşine bakın! Adını bile formasında taşıyor...
Külliye'de kritik zirve: Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi ağırladı | Filistin görüşüldü!
İlkay'dan transfer açıklaması!
Transferde söz G.Saray'ın! İtalyan yıldız listeye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir dönem resmen sona erdi! Pepe... Bir dönem resmen sona erdi! Pepe... 18:28
Trabzonspor'un 11'i belli oldu Trabzonspor'un 11'i belli oldu 17:50
İlkay'dan transfer açıklaması! İlkay'dan transfer açıklaması! 17:48
Iberia - Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu! Iberia - Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu! 17:33
Kerem'in menajerinden transfer açıklaması! Kerem'in menajerinden transfer açıklaması! 16:54
G.Saray'a önerilmişti! İngiliz takımı peşine düştü G.Saray'a önerilmişti! İngiliz takımı peşine düştü 16:16
Daha Eski
Hatayspor, G.Saray'a hazır! Hatayspor, G.Saray'a hazır! 16:01
F.Bahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak F.Bahçe'den ters köşe! Sezonun transferi olacak 15:31
G.Saray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki... G.Saray'da Torreira endişesi! Öyle bir takım devreye girdi ki... 14:53
Trabzonspor Avrupa Ligi maçı ayrıntıları! Trabzonspor Avrupa Ligi maçı ayrıntıları! 14:47
F.Bahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu F.Bahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu 14:11
Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 14:08