Eski Beşiktaşlı Pepe futbolu bıraktı!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ın da formasını terleten Pepe'den kariyeri hakkında flaş karar geldi.

Portekizli yıldız 41 yaşında futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

Oyuncunun yaptığı bu açıklama futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Portekizli yıldız Pepe futbol kariyerinde önemli başarılara imza attı.

İşte o başarılar;

1 Portekiz'de yılın futbolcusu

1 Avrupa Şampiyonası

3 UEFA Şampiyonlar Ligi

2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

3 La Liga şampiyonluğu

2 UEFA Süper Kupası

1 UEFA Uluslar Ligi

2 İspanya Kupası

3 İspanya Süper Kupası

4 Portekiz Ligi şampiyonluğu

5 Portekiz Kupası

1 Portekiz Lig Kupası

1 Kıtalararası Kupa

5 Portekiz Süper Kupası