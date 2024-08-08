Eski Beşiktaşlı Pepe futbolu bıraktı!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ın da formasını terleten Pepe'den kariyeri hakkında flaş karar geldi.
Portekizli yıldız 41 yaşında futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.
Oyuncunun yaptığı bu açıklama futbol dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.
KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU
Portekizli yıldız Pepe futbol kariyerinde önemli başarılara imza attı.
İşte o başarılar;
1 Portekiz'de yılın futbolcusu
1 Avrupa Şampiyonası
3 La Liga şampiyonluğu
1 UEFA Uluslar Ligi
2 İspanya Kupası
4 Portekiz Ligi şampiyonluğu
5 Portekiz Kupası
1 Kıtalararası Kupa
5 Portekiz Süper Kupası