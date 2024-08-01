Beşiktaş'ta Süper Kupa maçı hazırlıkları devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sakaryaspor'la oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular günü rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular, pas ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlılar, idman öncesinde taraftarlarla bir araya geldi. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a çiçek takdim eden taraftarlar, takıma Galatasaray maçında başarılar diledi.

Beşiktaş, Galatasaray'la oynayacağı Turkcell Süper Kupa finalinin hazırlıklarına, yarın saat 10.00'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, yarın saat 14.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek Turkcell Süper Kupa finali medya toplantısına katılacak.