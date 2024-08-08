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Beşiktaş'ta gündem savunma!

Beşiktaş, defans hattına yapılacak hamle konusunda çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, daha önce gündeminde olan yıldız oyuncular Borna Sosa ve Rick Karsdorp için tekrar devreye girdi. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'ta gündem savunma!

Alternatifli kadro kurmaya çalışan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah- Beyazlılar, özellikle bek transferine odaklanmış durumda. Öncelikle sağ bek ve sol bek takviyesi yapmak isteyen yönetim, çeşitli isimlerle ve kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerden en dikkat çekeni Borna Sosa ve Rick Karsdorp. Her iki futbolcuların menajeriyle irtibata geçildi. Sezona kupa ile başlayan siyah-beyazlılarda Süper Lig'e aynı motivasyonda devam etmek isityor. Başkan Hasan Arat, 2. Başkan Hüseyin Yücel ile yaptığı görüşmede transferi bitirip biran önce hazır halde lige konsantre olalım" dediği ifade edildi.

SOLA TECRÜBELİ OYUNCU BORNA SOSA

Kartal'ın sol bek için alternatif adayları arasında Borna Sosa bulunuyor. Ajax formasını giyen Sosa, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı. Ajax ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifi yapılacak. Transfermarkt'a göre tecrübeli oyuncunun güncel değeri 7.5 milyon euro.

SAĞA EN GÜÇLÜ ADAY RİCK KARSDORP

Sağ bek için de güçlü adaylardan birisi Karsdorp. Roma'nın kadroda düşünmediği ve Mourinho'nun eski öğrencisi olan 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu için teklif yapıldığı belirtildi. İtalyan medyası Beşiktaş'ın ciddi olduğunu ve görüşmelerin bitme aşamasına geldiğini ifade etti. Karsdorp'un güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Kartal'ın sol bek için öncelik adayları arasında Borna Sosa bulunuyor. Siyah-beyazlılar tecrübeli yıldıza kiralama teklifi yapacak. Ajax formasını giyen 26 yaşındaki Hırvat oyuncu, geçen sezon 28 maçta 5 asist yaptı.

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Beşiktaş geçen sezon Jose Mourinho ile AS Roma'da çalışan sağ bek Rick Karsdorp'a teklif yaptı. 27 yaşındaki sağ bekin Fransa ve Hollanda'dan da adayları olsa da en ciddi adayın Beşiktaş olduğu kaydedildi.

TRANSFER TAM GAZ DEVAM

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. 2. Başkan Hüseyin Yücel, dün Ümraniye'de masadaki isimlerin durumuna ilişkin bir toplantı gerçekleştirirken siyah-beyazlılarda özellikle beklerde büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Öncelikle sağ bek ve sol bek takviyesi yapmak isteyen Kartal, birçok isimle ve kulüplerle görüşüyor.

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