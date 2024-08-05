Haberler Beşiktaş

Immobile farkı

İtalyan Kartalı ilk derbide ağırlığını hissettirdi. Seri A'nın gol kralı Beşiktaş'taki ilk resmi maçında, hatayı affetmedi ve Kartal'ı farka taşıdı. Süper Lig'in diğer golcülerine sezon öncesi mesaj verdi; Beni takip edin!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Immobile farkı

Beşiktaş yeni yönetimi, yeni hocası ve yeni transferleriyle ilk resmi maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı süper kupa finalinde farklı yendi ve kupayı müzesine götürdü. Hiç kuşkusuz siyah beyazlıların zor maçı kolaya çevirmesinde şövalye ünvanlı yıldız oyuncusu Ciro Immobile'nin golleri, oyunu ve rakip savunmaya uyguladığı baskılı futbolu etkili oldu. Portekizli yıldız Rafa Silva, Fernandes ve Rashica ile kısa sürede uyum sağlaması oyun geçişlerini hızlandırdı. Pas alış verişleriyle takıma nefes aldırdı ve oyunu rahatlattı.

TARAFTARLAR ONU ÇOK SEVİYOR

Alınan bu farklı galibiyet Beşiktaş taraflarını oldukça memnun etti. Kara Kartal'a gönül verenler takımın bu sezon hem şampiyon olacağından hem de Immobile'nin gol krallığı tahtına oturacağından emin görünüyor. Siyah Beyazlılar İtalyan yıldıza çabuk ısındı ve kendisinden iyi bir elektrik aldı. Taraftarlar bu sezon Immobile şarkıları duyacaksınız diyorlar.

BAŞKAN HASAN ARAT TAKIMDAN MEMNUN

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat yeni bir yönetim olmasına rağmen alınan 2 kupa ve finalde 2 büyük takımı yenen takımının oyundan çok memnun görünüyor. Tüm ekibe ve yönetime teşekkür eden Başkan Hasan Arat, yapılan transferlerin ve alınan kararların meyvesini almaya başladıklarını ifade etti. Transferlerin bitmediğini söyleyen Arat, bu başarıların devamının geleceğini ve özlenen bir Beşiktaş'ı izlettireceklerini sözlerine ekledi.

F.Bahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih
G.Saray transferde gaza bastı! Gabriel Sara'nın ardından....
DİĞER
‘Zorlama hapis’ talebi için karar çıktı! Deniz Akkaya kızı Ayşe Önbilgin ve Efe Önbilgin ile mahkemelik olmuştu!
Belediyelerin borcu 6 adımda tahsil edilecek! Kaç aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor? İşte izlenecek yollar...
F.Bahçe'ye Amrabat müjdesi!
G.Saray'dan flaş Köhn kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:21
G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti G.Saray Sara'yı KAP'a bildirdi! İşte bonservis ücreti 23:11
Samuel yarışı Samuel yarışı 22:51
Sarina Koga veda etti Sarina Koga veda etti 22:51
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:45
Beşiktaş'a Hollandalı kanat! Beşiktaş'a Hollandalı kanat! 22:44
Daha Eski
Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? Arda Güler'den İlkay'a G.Saray'a gidecek misin? 22:44
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! 22:44
Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... Arda Turan'ın gözü o isimlerde! Fenerbahçe ve Galatasaray... 22:44
Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak Mourinho izin vermedi! O yıldız takımda kalacak 22:43
Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... Mourinho kararını verdi! En-Nesyri ve Saint-Maximin... 22:43
Arda Güler'e ABD'de şok! Arda Güler'e ABD'de şok! 22:43