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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Emirhan Topçu'yu resmen açıkladı!

Son dakika: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 22:15 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 22:30
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Emirhan Topçu'yu resmen açıkladı!

Beşiktaş, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 23 yaşındaki savunmacı Emirhan Topçu'yu kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ta 2024-25 sezonu öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki Emirhan Topçu'yu transfer ettiğini duyurdu. Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Topçu'yla sözleşme imzaladı. İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel ile Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul, Tüpraş Stadyumu'nda kendisini asil renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayan Emirhan Topçu'ya şanlı formamızla üstün başarılar diledi. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Topçu'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

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