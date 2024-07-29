Haberler Beşiktaş Kıran kırana pazarlık

Kıran kırana pazarlık

Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Rizespor'a para artı takas formülü önerdi. Karadeniz ekibi bi teklife sıcak bakmadı. Siyah beyazlılar, 3 milyon euro önerisiyle görüşmeye kaldığı yerden devam etti. Rize de Emirhan'ın yoğun ısrarları nedeniyle isteğini 5 milyon euronun altına indirdi. 23 yaşındaki futbolcunun önceliği Beşiktaş ve bu konuda kulübüne de baskı yapıyor. Şayet taraflar anlaşma sağlayamazsa Emirhan'ın ikinci seçeneği Avrupa olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kıran kırana pazarlık
Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Rizespor'a para artı takas formülü önerdi. Karadeniz ekibi bi teklife sıcak bakmadı. Siyah beyazlılar, 3 milyon euro önerisiyle görüşmeye kaldığı yerden devam etti. Rize de Emirhan'ın yoğun ısrarları nedeniyle isteğini 5 milyon euronun altına indirdi. 23 yaşındaki futbolcunun önceliği Beşiktaş ve bu konuda kulübüne de baskı yapıyor. Şayet taraflar anlaşma sağlayamazsa Emirhan'ın ikinci seçeneği Avrupa olacak.
Menajerlerden G.Saray'a flaş öneri! Guardiola onay verdi
Cimbom'a Hollandalı Dinamo!
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan ‘yok artık’ dedirten transfer! Dünya yıldızı Kartal olacak: Taraftarlar çılgına döndü…
Siyasette yumuşama dönemi | CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sürece ilişkin çarpıcı yorum: Gerilimden beslenenler var
F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
G.Saray'dan Köhn için B planı! Alternatif bulundu
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun 01:37
Russell’a diskalifiye şoku! Russell’a diskalifiye şoku! 01:31
G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir G.Saray'da İlkay Gündoğan bekleyişi! Sürpriz yaşanabilir 23:27
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devreye girdi! 23:21
Cimbom'a Hollandalı Dinamo! Cimbom'a Hollandalı Dinamo! 22:58
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:58
Daha Eski
G.Saray'a Wendel şoku! G.Saray'a Wendel şoku! 22:58
Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı Cimbom'a bir Danimarkalı daha! Resmen açıklandı 22:58
Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar Mourinho'nun 1 numaralı prensi ortaya çıktı! Bu transfer ligi sallar 22:58
Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam Ferdi için akılalmaz teklif! Dudak uçuklatan rakam 22:58
Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... Scott McTominay kararını verdi! Galatasaray... 22:58
Transferde Arda Güler bombası! Transferde Arda Güler bombası! 22:57