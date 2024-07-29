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Kıran kırana pazarlık
Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Rizespor'a para artı takas formülü önerdi. Karadeniz ekibi bi teklife sıcak bakmadı. Siyah beyazlılar, 3 milyon euro önerisiyle görüşmeye kaldığı yerden devam etti. Rize de Emirhan'ın yoğun ısrarları nedeniyle isteğini 5 milyon euronun altına indirdi. 23 yaşındaki futbolcunun önceliği Beşiktaş ve bu konuda kulübüne de baskı yapıyor. Şayet taraflar anlaşma sağlayamazsa Emirhan'ın ikinci seçeneği Avrupa olacak.
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