Transferde büyük bomba! Immobile Beşiktaş için geliyor

Lotito, "Ciro Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Lazio'da kontratı var ve bize bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.

Marco Baroni ise şunları söyledi, "Immobile'ye Beşiktaş'tan teklif olduğu haberini duydum. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer ayrılırsa bu benim ya da kulübün istemediği, profesyonel bir tercih olacaktır."