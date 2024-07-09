Transferde büyük bomba! Immobile Beşiktaş için geliyor
Son dakika spor haberi: Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Beşiktaş, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Santrfor bölgesine nokta atışı takviye planlayan siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü yıldız Ciro Immobile transferi için geri sayıma geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 14:52 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 14:53
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MERTENS VE BONUCCI İLE GÖRÜŞTÜ
Haberde, Immobile'nin transfer için Galatasaray'dan Dries Mertens ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Leonardo Bonucci'den bilgi aldığı ifade edildi.
Lazio'nun Beşiktaş'tan Ciro Immobile için teklif beklediği ve transferin henüz tamamlanmadığı aktarıldı. Ek olarak Beşiktaş'ın herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemediği belirtildi.
LAZIO CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
Lazio Başkanı Claudio Lotito ve takımın yeni teknik direktörü Marco Baroni, Ciro Immobile'nin transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lotito, "Ciro Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Lazio'da kontratı var ve bize bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.
Marco Baroni ise şunları söyledi, "Immobile'ye Beşiktaş'tan teklif olduğu haberini duydum. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer ayrılırsa bu benim ya da kulübün istemediği, profesyonel bir tercih olacaktır."
KARİYERİ VE GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Ciro Immobile, geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla 43 maça çıktı ve 11 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli golcü bu maçlarda 1 asist kaydetti.
Lazio'ya 2016/17 sezonunda imza atan Immobile, kariyerinde daha önce Sevilla, Torino, Borussia Dortmund, Juventus, Pescara, Grosseto ve AC Siena formalarını giydi.
"TRANSFER SON AŞAMADA"
İtalyan basınında yer alan haberlerde transferin tamamlanmaya yakın olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın Immobile ile anlaşma sağladığı ve Lazio başkanı Claudio Lotito'nun onayının beklendiği ifade edildi.
Gianluca Di Marzio ise Lazio'da bugün gerçekleştirilen rutin sağlık kontrollerine Ciro Immobile'nin katılmadığını bildirdi.
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