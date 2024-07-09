Haberler Beşiktaş Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un son durumu merak ediliyor. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği tecrübeli golcü hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İki ezeli rakibin gündeminde yer alan Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 09:40
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Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

Bir yandan yeni oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iç transferde de önemli adımlar atılacak.

Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

Daha önce Salih Uçan ile yeni mukavele imzalayan siyah beyazlı yönetim, Avrupa Şampiyonası'nın milli takım adına noktalanmasının ardından Cenk Tosun ile de masaya oturacak.

Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

Tecrübeli forvet, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 karşılaşmada 25 dakika şans bulurken, bir kez ağları havalandırdı.

Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

"TATİLİN TADINI ÇIKARACAĞIM"
Öte yandan Cenk Tosun, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

Tosun, "Turnuvanın (EURO2024) tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatile bakacağım, tatilin tadını çıkaracağım"

Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

"Ondan sonra kararımı vereceğim. Şu anda boşta bir oyuncuyum. Tabii ki Beşiktaş'ta kalmak isterim. Ama şu anda önce tatili düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim" dedi.

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