Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!

Bir yandan yeni oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iç transferde de önemli adımlar atılacak.

Daha önce Salih Uçan ile yeni mukavele imzalayan siyah beyazlı yönetim, Avrupa Şampiyonası'nın milli takım adına noktalanmasının ardından Cenk Tosun ile de masaya oturacak.