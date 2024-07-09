Cenk Tosun'dan dikkat çeken transfer açıklaması!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un son durumu merak ediliyor. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği tecrübeli golcü hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İki ezeli rakibin gündeminde yer alan Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...
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Tecrübeli forvet, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 karşılaşmada 25 dakika şans bulurken, bir kez ağları havalandırdı.
"TATİLİN TADINI ÇIKARACAĞIM"
Öte yandan Cenk Tosun, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
Tosun, "Turnuvanın (EURO2024) tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatile bakacağım, tatilin tadını çıkaracağım"
"Ondan sonra kararımı vereceğim. Şu anda boşta bir oyuncuyum. Tabii ki Beşiktaş'ta kalmak isterim. Ama şu anda önce tatili düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim" dedi.
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