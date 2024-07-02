Kartal kanatlandı

Beşıktaş, 2024-2025 sezonunu bugün resmen açtı. Siyah Beyazlılar dün Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak top başı yaptı. 9 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak olan Beşiktaş 10 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentinde kampa girecek. 20 Temmuz'da Slovenya kampını tamamlayacak olan Siyah Beyazlılar yeniden yurda dönerek Süper Kupa Finali hazırlıklarını Nevzat Demir'de sürdürecek. Beşiktaş'ta Euro 2024'e katılan 4 isim Mert Günok, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun ve Ernest Muçi kampın ilk günlerinde yer almayacak. Cenk'in henüz sözleşme yenilememiş olması da kampa katılış tarihini öteleyebilir.

4 HAZIRLIK MACI

Sıyah Beyazlılar 3'ü Slovenya'da biri ise İstanbul'da olmak üzere 4 hazırlık maçı yapacak. İstanbul'da Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ın yurt dışı programı şu şekilde: