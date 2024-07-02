Di Maria ve Hummels ısrarı

Beşiktaş'ın Angel Di Maria transferi konusunda hareketli saatler yaşanıyor. El Ciudadano'da yer alan habere göre Di Maria, geleceğine karar vermek üzere. Arjantinli yıldızın yakın çevresi, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istediğini söylüyor. Di Maria kararını bu hafta açıklayacak.

ÇOK CİDDİ MADDİ GÜCÜ VAR

Öte yandan, siyah beyazlıların Arjantanli yıldız Angel Di Maria için yaptığı teklif, Portekiz basını tarafından duyuruldu. Beşiktaş'ın masada çok ciddi bir maddi gücü olduğu ifade edilen haberde, Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in Di Maria'ya 1 yıllık sözleşme, 5 milyon euro yıllık ücret ve 2.5 milyon euro imza parası teklif ettiği ifade edildi.

HUMMELS'E RAKİP ÇIKTI

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Mats Hummels ile anlaşmaya yaklaşırken Alman futbolcu için ülkesinin son şampiyonu Bayer Leverkusen de devreye girdi. Kartal, yıldız futbolcuya en iyi teklif veren takım olmayı sürdürüyor. Beşiktaşlı taraftarların da çok istediği Hummels için yönetim çalışmalarını sürüdürüyor. Leverkusen'in futbolcuya talip olması yönetimin canını sıksa da bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlanacağından emin. Bilindiği gibi Almanya'da şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen'in savunma oyuncusu Jonathan Tah'ın Bayern Münih'e olma ihtimali, Leverkusen'in rotayı Hummels'e çevirmesine neden olmuştu. Mats Hummels'in bonservis bedeli olmaması, liderliği, pas oyununa yatkınlığı, 1.91 boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle siyah beyazlıların ilk tercihleri arasında.