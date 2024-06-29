BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hüseyin Yücel 2 ismi daha bitiriyor!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transfere yönelik çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu noktada Rafa Silva sonrası 2 futbolcu gündeme geldi. Yücel, bu gelişmenin ardından transferde gaza bastı. İşte o isimler ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'e veda eden Mykola Shaparenko, Beşiktaş'ın gündeminde. Siyah-Beyazlı Yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun turnuvadan dönmesiyle birlikte ilk teması kurdu.
GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ
Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde de istediği İngiliz futbolcu Rob Holding'de ise bu sefer mutlu sona çok yakın.
Kara Kartal, 28 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı. Holding, sezon başında Arsenal'dan Crystal Palace'a gitmiş ancak Siyah-Beyazlı kulüp o dönemde de transferi bitirememişti.
Ada ekibi ile kiralık pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun da ikna edilmesiyle avantajı eline almış durumda. Sezonu sadece 1 maçla bitiren Holding, süre alabileceği bir takımda top koşturmak istiyor.
İngiliz ekibi Crystal Palace, oyuncusunu kiralık gönderecek, performansına bağlı olarak da kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanacak.
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