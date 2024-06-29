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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hüseyin Yücel 2 ismi daha bitiriyor!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta transfere yönelik çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu noktada Rafa Silva sonrası 2 futbolcu gündeme geldi. Yücel, bu gelişmenin ardından transferde gaza bastı. İşte o isimler ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 10:27
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hüseyin Yücel 2 ismi daha bitiriyor!

Transfer sezonunu Rafa Silva ve Paulista hamleleriyle resmen açan Beşiktaş, hız kesmeden yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam edecek. Di Maria ile ilgilendiği iddia edilen Siyah-Beyazlılar, orta saha ve savunmaya da takviyeler yapacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hüseyin Yücel 2 ismi daha bitiriyor!

Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'e veda eden Mykola Shaparenko, Beşiktaş'ın gündeminde. Siyah-Beyazlı Yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun turnuvadan dönmesiyle birlikte ilk teması kurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hüseyin Yücel 2 ismi daha bitiriyor!

Akşam'da yer alan haberde Dinamo Kiev, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sonucunda bu rakam düşebilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hüseyin Yücel 2 ismi daha bitiriyor!

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde de istediği İngiliz futbolcu Rob Holding'de ise bu sefer mutlu sona çok yakın.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hüseyin Yücel 2 ismi daha bitiriyor!

Kara Kartal, 28 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı. Holding, sezon başında Arsenal'dan Crystal Palace'a gitmiş ancak Siyah-Beyazlı kulüp o dönemde de transferi bitirememişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Hüseyin Yücel 2 ismi daha bitiriyor!

Ada ekibi ile kiralık pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun da ikna edilmesiyle avantajı eline almış durumda. Sezonu sadece 1 maçla bitiren Holding, süre alabileceği bir takımda top koşturmak istiyor.

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