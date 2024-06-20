Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray milli yıldız için karşı karşıya geldi. Genç oyuncunun kulübünden ayrılacağı ve gelen teklifleri değerlendireceği haberini alan ezeli rakipler transfer yarışına girdi. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ
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Yeni yabancı kuralını düşünerek hareket eden siyah beyazlı yönetim, sol bek bölgesi için eski yıldızını gündemine aldı.
TRANSFERDE DEV KAPIŞMA!
Beşiktaş ve Galatasaray Rangers'tan ayrılmaya hazırlanan Rıdvan Yılmaz için karşı karşıya geldi.
Geçen sezonun devre arasında Rıdvan Yılmaz için harekete geçen ancak transferi sonuçlandıramayan Galatasaray, milli sol beki yeniden gündemine aldı.
Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Derric Köhn'ü yedekleyecek yerli takviyesi için Rıdvan Yılmaz'ın transferine onay verdi.
İskoç medyası; Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'tan ayrılabileceğini ve kulübün gelen tekliflere açık olduğunu duyurdu.
Haberde; Galatasaray'ın yanı sıra yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girebileceğinin altı çizildi.
Milli sol bekin güncel piyasa değeri 5 milyon olarak gösteriliyor.
İskoçya'da bu sezon 33 maça çıkan Rıdvan Yılmaz 2 gol kaydetti.
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