Haberler Beşiktaş Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray milli yıldız için karşı karşıya geldi. Genç oyuncunun kulübünden ayrılacağı ve gelen teklifleri değerlendireceği haberini alan ezeli rakipler transfer yarışına girdi. İşte detaylar... | SON DAKİKA TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 10:30
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Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş'ta Süper Lig ve Avrupa kupaları için geniş kadro kurma planları yapılıyor.

Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Hollandalı çalıştırıcının raporu siyah beyazlıların kadrosunda önemli değişikliklere gidilecek.

Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Yeni yabancı kuralını düşünerek hareket eden siyah beyazlı yönetim, sol bek bölgesi için eski yıldızını gündemine aldı.

Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

TRANSFERDE DEV KAPIŞMA!

Beşiktaş ve Galatasaray Rangers'tan ayrılmaya hazırlanan Rıdvan Yılmaz için karşı karşıya geldi.

Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Geçen sezonun devre arasında Rıdvan Yılmaz için harekete geçen ancak transferi sonuçlandıramayan Galatasaray, milli sol beki yeniden gündemine aldı.

Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Derric Köhn'ü yedekleyecek yerli takviyesi için Rıdvan Yılmaz'ın transferine onay verdi.

Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

İskoç medyası; Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'tan ayrılabileceğini ve kulübün gelen tekliflere açık olduğunu duyurdu.

Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Haberde; Galatasaray'ın yanı sıra yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girebileceğinin altı çizildi.

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