Milli yıldız için dev transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray devrede

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Derric Köhn'ü yedekleyecek yerli takviyesi için Rıdvan Yılmaz'ın transferine onay verdi.

İskoç medyası; Rıdvan Yılmaz'ın Glasgow Rangers'tan ayrılabileceğini ve kulübün gelen tekliflere açık olduğunu duyurdu.