TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Angel Di Maria ısrarı!

Benfıca'dan ayrılan ve boşta bulunan Di Maria'nın, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerle ilgilenmediği öğrenildi. Şu anda Arjantin Milli Takımı ile birlikte Copa America için ABD'de bulunan 36 yaşındaki kanat oyuncusuna teklif yapılacak. Siyah beyazlı takım için oyuncu ve menajerine ikna turlarını sürdüren Kulüp Danışmanı Brad Friedel, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna kazandırıp transfer dönemine iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.

HEDEFLER ANLATILACAK

Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlıların listesinin ilk sırasında yer alan Angel Di Maria'ya Kara Kartal'ın şartları ve hedefleri anlatılacak. Di Maria'ya ayrıca Beşiktaş taraftarının coşkusunu da gösterilecek. Geçtiğimiz sezon 49 maçta 17 gol kaydeden Di Maria, 15 de asist yaptı. Arjantinli yıldız Benfica dışında; Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Juventus gibi dev kulüplerin formasını giymişti.