Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Son dakika spor haberi: Golcü takviyesi yapmak için harekete geçen Beşiktaş, sürpriz bir isme teklif götürdü. Doğrudan katkı verecek bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Paul Onuachu'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Transferde düğmeye basan Kara-Kartal, bonservisi Southampton'da bulunan yıldız için resmi hamleyi yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 11:31
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TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, Süper Lig'de başarıya uzak kaldı.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak için çareyi Ziraat Türkiye Kupası'nda buldu.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Kara Kartal, Trabzonspor'u finalde 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Ayrıca Beşiktaş, kupa zaferi sayesinde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen siyah-beyazlılar, yapılması planlanan transferler için mesaiye başladı.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getiren yönetim, birçok bölgeye transfer yapacak.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Siyah-beyazlılar, transferde sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Paul Onuachu'yu listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Yönetim, Southampton'ın devleri peşine takan Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için kesenin ağzını açtı.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ounachu için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Onuachu için 15 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Beşiktaş, transferde Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu vereceğini bildirdi.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

MONTERO, EMRE BİLGİN VE MUSTAFA HEKİMOĞLU GÜNDEMDE

Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı aynı yıl Premier Lig'e dönen Southampton'ı da yöneten Sport Rebuplic şirketi ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş yönetimi, Göz-Göz'e geçen sezonu Portekiz'de kiralık geçiren 25 yaşındaki İspanyol stoper Javi Montero, yine Karagümrük'te kiralık oynayan 20 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ve 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu önerdi.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Mustafa'yı kiralık vermeyi teklif eden Beşiktaşlı kurmayların teklifi Southampton kulübü tarafından da olumlu karşılandı.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Tarafların en kısa sürede tekrar masaya oturacağı ve transfer hamlesini resmileştireceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif

Onuachu uzun süre sakatlık problemi yaşadığı geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.

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