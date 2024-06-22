TRANSFER HABERİ: Onuachu Beşiktaş'a doğru! İşte yapılan teklif
Son dakika spor haberi: Golcü takviyesi yapmak için harekete geçen Beşiktaş, sürpriz bir isme teklif götürdü. Doğrudan katkı verecek bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Paul Onuachu'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Transferde düğmeye basan Kara-Kartal, bonservisi Southampton'da bulunan yıldız için resmi hamleyi yaptı. İşte detaylar...
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Ayrıca Beşiktaş, kupa zaferi sayesinde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.
Geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen siyah-beyazlılar, yapılması planlanan transferler için mesaiye başladı.
Teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getiren yönetim, birçok bölgeye transfer yapacak.
Siyah-beyazlılar, transferde sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Paul Onuachu'yu listesine aldı.
Yönetim, Southampton'ın devleri peşine takan Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için kesenin ağzını açtı.
Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ounachu için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu.
Onuachu için 15 milyon Euro bonservisi gözden çıkaran Beşiktaş, transferde Southampton gibi futbol takımı Sport Republic tarafından yönetilen Göztepe'ye ise 3 futbolcu vereceğini bildirdi.
MONTERO, EMRE BİLGİN VE MUSTAFA HEKİMOĞLU GÜNDEMDE
Göztepe'nin Süper Lig'e çıktığı aynı yıl Premier Lig'e dönen Southampton'ı da yöneten Sport Rebuplic şirketi ile resmi temaslara başlayan Beşiktaş yönetimi, Göz-Göz'e geçen sezonu Portekiz'de kiralık geçiren 25 yaşındaki İspanyol stoper Javi Montero, yine Karagümrük'te kiralık oynayan 20 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ve 17 yaşındaki forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu önerdi.
Mustafa'yı kiralık vermeyi teklif eden Beşiktaşlı kurmayların teklifi Southampton kulübü tarafından da olumlu karşılandı.
Tarafların en kısa sürede tekrar masaya oturacağı ve transfer hamlesini resmileştireceği kaydedildi.
Onuachu uzun süre sakatlık problemi yaşadığı geçen sezon Süper Lig'de 21 maçta 15 gol, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.
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