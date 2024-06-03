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İlk aday Depay
Asbaşkan Hüseyin Yücel'in 1 numaralı adayının Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Memphis Depay olduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde İspanya'ya gidecek olan siyah beyazlıların ikinci başkanı Depay ile yüz yüze görüşecek. Geçtiğimiz sezon Atletico formasıyla 31 resmi maça çıkan Memphis Depay bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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