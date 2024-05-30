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Haller için haberler iyi
Sebastien Haller'in Borussia Dortmund'dan ayrılması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu için işaretler yaz aylarında vedayı gösteriyor. 1.5 hafta önce Bild, Haller'in Dortmund'daki durumundan memnun olmadığını ve kulüpten ayrılmasına izin verildiğini iddia etti. Beşiktaş'a transferin masada olduğu haberini yaptı. 2022 yazında Ajax Amsterdam'dan Dortmund'a 31 milyon euro karşılığında transfer olan Fildişi Sahilli forvetin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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