Haberler Beşiktaş Haller için haberler iyi

Haller için haberler iyi

Sebastien Haller'in Borussia Dortmund'dan ayrılması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu için işaretler yaz aylarında vedayı gösteriyor. 1.5 hafta önce Bild, Haller'in Dortmund'daki durumundan memnun olmadığını ve kulüpten ayrılmasına izin verildiğini iddia etti. Beşiktaş'a transferin masada olduğu haberini yaptı. 2022 yazında Ajax Amsterdam'dan Dortmund'a 31 milyon euro karşılığında transfer olan Fildişi Sahilli forvetin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Haller için haberler iyi
Sebastien Haller'in Borussia Dortmund'dan ayrılması bekleniyor. 29 yaşındaki oyuncu için işaretler yaz aylarında vedayı gösteriyor. 1.5 hafta önce Bild, Haller'in Dortmund'daki durumundan memnun olmadığını ve kulüpten ayrılmasına izin verildiğini iddia etti. Beşiktaş'a transferin masada olduğu haberini yaptı. 2022 yazında Ajax Amsterdam'dan Dortmund'a 31 milyon euro karşılığında transfer olan Fildişi Sahilli forvetin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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