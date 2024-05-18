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Beşiktaş 2-2 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Bu mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 21:15
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Beşiktaş 2-2 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 37. haftasında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

İki takım içinde oldukça kritik önem taşıyan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada gol perdesini 27. dakikada Hatayspor'dan Massanga açtı.

Ardından 50. dakikada Gedson Fernandes skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 55. dakikasında konuk takımda Dele Bashiru takımının 2. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Beşiktaş'tan Aboubakar penaltıdan ağları havalandırdı ve skorua 2-2'ye getirdi.

Bu gollerle maç 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş 56 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.

Hatayspor ise 38 puanla 17. sırada ve küme düşme hattından kurtulamadı.

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