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Tangocu ısrarı

Yönetimin “Tecrübeli yabancı” transferinde ilk adayı Angel Di Maria Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli için beklemeye geçildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Tangocu ısrarı

Beşiktaş'ta teknik direktörün yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Mart ayı sonunda Hüseyin Yücel başkanlığında oluşturulan transfer komitesi ise yıldız bir ismi kadroya katmak için arayışlarda. Yeni sezonda tribünleri coşturacak yıldız bir ismi de kadroya katmayı hedefleyen komitenin gündemine gelen isimlerin başında Benfica'dan ayrılacak olan Angel Di Maria geliyor. 36 yaşındaki Arjantinli oyuncu kalitesi ve tecrübesiyle birçok kulübün radarında. Portekiz ekibinden ayrıldıktan sonna MLS'e gideceği konuşulan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın transferi şimdilik zor görünse de siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş yönetimi, asıl mevkii sağ kanat olan ama sol kanat ve on numara mevkilerinde de görev yapabilen Di Maria için sezon sonunda tüm şartlarını zorlayacak.

178 gol, 267 asist

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Angel Di Maria, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 767 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 178 kez havalandıran Arjantinli oyuncu, 267 de asist yaptı. Toplamda 445 gole doğrudan katkı veren Di Maira, Milli takım formasıyla da 138 karşılaşmada rakip fileleri 30 kez havalandırmayı başardı.

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