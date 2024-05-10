Haberler Beşiktaş Ayrılmak istemedim!

Ayrılmak istemedim!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ryan Babel, Türkiye günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz basınından Ladbrokes'a konuşan Babel, "Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim ama benimle ilgilenmediğini hissettim. Şimdi, eğer her şeyi geri döndürebilseydim ve onlar da bana saygı gösterseydi, Beşiktaş'ta kalırdım. Maalesef taraftarlar, oyuncuların neden bazı kararlar aldığını her zaman bilemiyor" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Ayrılmak istemedim!
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ryan Babel, Türkiye günlerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz basınından Ladbrokes'a konuşan Babel, "Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim ama benimle ilgilenmediğini hissettim. Şimdi, eğer her şeyi geri döndürebilseydim ve onlar da bana saygı gösterseydi, Beşiktaş'ta kalırdım. Maalesef taraftarlar, oyuncuların neden bazı kararlar aldığını her zaman bilemiyor" diye konuştu.
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