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Beşiktaş Alanyaspor mesaisine başladı!

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:41
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Beşiktaş Alanyaspor mesaisine başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 10 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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