Taraftar bize inansın

Hasan Arat, Beşiktaş'ın geleceği için yönetim olarak tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi: "İyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş hassas bir dönemden geçiyor. Taraftarlarımızın yönetim kuruluna inanmasını istiyorum. Vaziyet şubat ayındaki kadar sıkışık değil. Sezon başı olacağı için alternatiflerimiz daha fazla, zaman daha planlı. Şubatta, devre arasında kimse gelmek istemiyordu. Oyuncu ve teknik direktör için doğru zamanda çalışmalarımıza başladık."

ÖNCELİK HEDEFE ULASMAK

Beşiktaş'ın ciddi bir yapılanmaya gitmek zorunda olduğunu kaydeden Başkan Hasan Arat, "Hedefimize koşarken yapmamız gereken çok iş var. Ciddi bir yapılanma içine gireceğiz. Bütün alternatifleri yan yana koyup değerlendireceğiz. Herkes üzerine düşeni bu aşamada yapıyor. Dortmund'da çalışmalarımızı yaptık. Beşiktaş ilk önce hedefine ulaşacak. Doğru bir karar verme konusunda hazırlıklar yapıyoruz" diye konuştu.