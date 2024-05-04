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İngiliz anahtarı

Beşiktaş Çaykur Rizespor’u 90+7’de Worral’ın attığı golle yıktı. Nefes kesen maçta sahne alan İngiliz stoper, Kartal’a hayat öpücüğü verdi. Siyah-beyazlılar 3-2’lik zaferle 4. sıraya çıktı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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İngiliz anahtarı

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta derbide F.Bahçe'ye kaybeden Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor karşısında hayat buldu. Avrupa Kupaları potasına girmek için galibiyete ihtiyaç duyan siyah-beyazlılar, Olawoyin'in 5'teki golüyle kısa süreli şok yaşadı. 7. dakikada Omar Colley ile karşılık veren Beşiktaş, harika bir futbol ortaya koyduğu ilk yarıda birçok fırsatı cömertçe harcadı. Rakip kaleyi tam 13 kez yoklayan siyah-beyazlılar, üçünde kaleci Tarık'a takıldı. 1 kez de Ghezzal'ın muhteşem şutu direkten döndü. Kartal'ın büyük üstünlük kurduğu devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SALI GÜNÜ FİNAL İÇİN SAHADA OLACAK

İkinci yarıda 66. dakikada Ghezzal'ın servisinde Rashica nefis bir kafa golü kaydetti. Bu kez iki dakika sonra konuk ekip Emirhan'la eşitliği sağladı. Mücadelenin bu sonuçla biteceği düşünülürken sahneye Joe Worrall çıktı. 90+7'de ceza alanı içinde bitirici vuruşunu yapan İngiliz stoper, takımına hayat öpücüğü verdi. Ligde kötü gidişe son dakikada 'dur' diyen Beşiktaş, puanını 54'e çıkartarak maç fazlasıyla 4. oldu. Ligde moral bulan siyah-beyazlılar artık gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Beşiktaş, salı günü 0-0'ın rövanşında final biletini almak için Ankaragücü'nü konuk edecek.

İLK KEZ SOLUNU ÇALIŞTIRDI

Devre arasında Nottingham Forest'ten kiralanan Joe Worrall siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. Beşiktaş'ın bu sezon ağlara gönderdiği en geç golün sahibi olan İngiliz savunmacı, kendi adına da bir ilke imza attı. Worrall, 90+7'deki sayısıyla profesyonel kariyerinde ilk kez sol ayağıyla gol attı. Ayrıca 27 yaşındaki oyuncu kariyerindeki 8. golünü attı.

18 YILDIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle bu rekabetteki üstünlüğünü sürdürdü. Rakibine karşı oynadığı son 22 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş (16 galibiyet, 6 beraberlik), bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 50 gol gönderdi. Beşiktaş ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği maçı oynayan Besiktaş aynı zamanda Çaykur Rizespor kalesine bir karşılaşmada en fazla şut gönderen takım oldu.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelede en fazla isabetli orta yapan (6) ve şut pası vermeyi başaran oyuncu (7) Rachid Ghezzal'dı.

SALİH'TEN ÇAĞRI VAR

8 maç sonra 11'e dönen Salih Uçan, Ankaragücü karşılaşması için taraftara çağrı yaptı. Başarılı orta saha, "Böyle bir sezonu kupa kazanarak bitirebilirsek eğer bizim için muhteşem olacak. Kupa kazanmak bataklıkta çiçek açması demek. Ankaragücü maçı için taraftarlarımıza çağrıda bulunuyorum, inanılmaz bir atmosfer olsun burada" dedi.

NE YAPTIN CENK!

F.Bahçe derbisinde sonradan girerek harika bir gol atan Cenk Tosun, dünkü maça yine kulübede başladı. 64. dakikada Muleka'nın yerine oyuna giren tecrübeli oyuncu, son anlarda kritik pozisyonlarda başroldeydi. Önce 83'te kale önündeki vuruşunda savunmaya takılan Cenk, 86'da ise net fırsatta topu yan ağlara yollayıp saç baş yoldurttu.

KARAKTER GÖSTERDİK

Karşılaşmanın ardından konuşan Rachid Ghezzal, "Bugün gösterdiğimiz reaksiyon kupa maçı öncesi önemliydi. Karakter gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yolumuza kupada da kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Çaykur Rizespor karşısında 1 asist yapan Cezayirli oyuncunun performansı oldukça beğenildi.

16. DİREK GHEZZAL!

İlk yarıda birçok fırsatı harcayan Beşiktaş, bir kez de direğe takıldı. 38. dakikada ceza alanı dışından sol ayağıyla müthiş vuran Rachid Ghezzal, kaleci Tarık'ı geçse de direğe takıldı. Siyah-beyazlı ekip bu sezon Süper Lig'de 16 kez direğe takıldı. Beşiktaş bu alanda G.Saray'ın (28) ardından ikinci sırada yer alıyor.

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