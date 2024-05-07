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Türkiye Kupası Haberler Beşiktaş - Ankaragücü maçı canlı izle şifresiz ATV | Beşiktaş - A.Gücü CANLI MAÇ İZLE

Beşiktaş - Ankaragücü maçı canlı izle şifresiz ATV | Beşiktaş - A.Gücü CANLI MAÇ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalıyor. VAR'da ise Onur Özütoprak yer alıyor. Beşiktaş - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 07 Mayıs 2024, Salı 20:40 Güncelleme: 07 Mayıs 2024, Salı 21:00

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

İki ekipte 0-0 biten ilk maçın rövanşında galip gelerek adını finale yazdırmak istiyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor.

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FİNALE SON ADIM!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösteren Beşiktaş ve Ankaragücü 0-0 biten ilk maçın rövanşında galibiyet arayacak. Kazanan takım adını finale yazdıracak ve Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin sonucunu bekleyecek.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Efkan, Flips, Bassagog, Tasos, Bajic

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 7 Mayıs Salı günü saat 20:30'da başladı. ATV'den canlı yayınlanıyor.


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