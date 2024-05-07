Beşiktaş - Ankaragücü maçı canlı izle şifresiz ATV | Beşiktaş - A.Gücü CANLI MAÇ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.
İki ekipte 0-0 biten ilk maçın rövanşında galip gelerek adını finale yazdırmak istiyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor.
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FİNALE SON ADIM!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösteren Beşiktaş ve Ankaragücü 0-0 biten ilk maçın rövanşında galibiyet arayacak. Kazanan takım adını finale yazdıracak ve Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin sonucunu bekleyecek.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih
Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Efkan, Flips, Bassagog, Tasos, Bajic
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ankaragücü maçı 7 Mayıs Salı günü saat 20:30'da başladı. ATV'den canlı yayınlanıyor.
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