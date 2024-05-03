Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte Serdar Topraktepe'nin Rizespor maçı 11'i

Beşiktaş, bu akşam sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Siyah-beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 5. sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlıların 51 puanı bulunuyor. Avrupa bileti almak isteyen ekiplerden Çaykur Rizespor ise 49 puanla 7. basamakta yer alıyor. Siyah-beyazlılar için bu karşılaşmanın önemi büyük. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefleyen Kara Kartal, aksi bir durum yaşanması durumunda ise önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda yer almak için ligi ilk 4 içinde bitirmek durumunda. Bu nedenle Karadeniz ekibiyle oynayacağı mücadelede mutlak galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılar, bu maça kazanarak rotasından şaşmak istemiyor.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısına bir çok futbolcusundan yoksun çıkacak. F.Bahçe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Al-Musrati'nin yanı sıra tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic forma giyemeyecek. Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un da bugünkü karşılaşmada görev yapması beklenmiyor. Gedson ve Amartey'in kadroda yer almayacakları ise dün akşam açıklandı.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Daniel Amartey ve Demir Ege Tıknaz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Semih, bu akşamki maçta sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor mücadelesinde cezalı olacak. Amartey kadroda yok. Demir Ege'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

GEDSON FERNANDES SAKAT, AMARTEY İZİNLİ

Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi iki oyuncunun kadroda yer almayacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in Rizespor karşılaşmasında oynayamayacağını açıkladı. Öte yandan ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey'in de maçı kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER: BEŞİKTAŞ: MERT, SVENSSON, NECİP, COLLEY, MASUAKU, SALİH, RASHICA, MULEKA, MUÇI, SEMİH, CENK

ÇAYKUR RİZESPOR: TARIK, TAHA, ALIQULOV, EMİRHAN, HOJER, SHELVEY, OLAWOYIN, AKINTOLA, VARESANOVIC, ZEQIRI, GAICH