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Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Sezonun sona ermesiyle Vincent Aboubakar ile yollarını ayırması bekelenen siyah-beyazlılar, Kamerunlu santrforun yerine aralarında Robert Lewandowski'nin de bulunduğu 4 yıldızı listesine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Hasan Arat, Almanya'da teknik direktör adaylarıyla görüşmelerde bulunurken, İkinci Başkan Hüseyin Yücel de transferle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

Bir yandan gelecekler üzerinde çalışırken, diğer yandan da gidecekler konusunda ter döküyor. Görüştüğü menajerlerle öncelikle takımda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'ın durumu konuşan Yücel'in, 1 sene daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki forveti iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmak istiyor.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

Menajerlerin Aboubakar ile birlikte Amartey ve Rosier sorununun çözümü konusunu da masaya yatırdıkları belirtildi.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER LİSTEDE

Siyah-beyazlı yetkililer ile görüşen menajerlerin, dünyaca ünlü isimleri masaya koydukları öğrenildi.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

Bu oyuncuların; Barcelona'dan 35 yaşındaki Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Al-Hilal'in 29 yaşındaki Sırp forveti Aleksandar Mitrovic ve Espanyol'da oynayan Danimarkalı santrfor Martin Braithwaite olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

Lewandowski, Bild'e yaptığı açıklamada "2 yıl daha futbol oynamak istiyorum" derken, Mitrovic ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

Kulübüyle sözleşmesi 1 sene sona bitecek olan Braithwaite'in, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında oynayacağı bir kulüpten gelecek teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

Öte yandan siyah beyazlılarda forvet adayları arasında yer alan isimlerden biri olan Patrick Schick için yeni gelişmeler yaşandı. Beşiktaş hem sezon başında hem de ara transfer döneminde, Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Bayer Leverkusen'de forma giyen Patrick Schick'i kadrosuna katmak istemiş ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı.

Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

Şu anda Almanya'da bulunan Başkan Hasan Arat'ın, 28 yaşındaki Çek forvet Patrick Schick için Bayer Leverkusen'in yetkilileriyle bir araya gelebileceği belirtildi. Bu sezon Alman ekibiyle 27 resmi maça çıkan Patrick Schick, bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

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