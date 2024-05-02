Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Sezonun sona ermesiyle Vincent Aboubakar ile yollarını ayırması bekelenen siyah-beyazlılar, Kamerunlu santrforun yerine aralarında Robert Lewandowski'nin de bulunduğu 4 yıldızı listesine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER LİSTEDE
Siyah-beyazlı yetkililer ile görüşen menajerlerin, dünyaca ünlü isimleri masaya koydukları öğrenildi.
Bu oyuncuların; Barcelona'dan 35 yaşındaki Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Al-Hilal'in 29 yaşındaki Sırp forveti Aleksandar Mitrovic ve Espanyol'da oynayan Danimarkalı santrfor Martin Braithwaite olduğu ifade edildi.
Lewandowski, Bild'e yaptığı açıklamada "2 yıl daha futbol oynamak istiyorum" derken, Mitrovic ise kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
Kulübüyle sözleşmesi 1 sene sona bitecek olan Braithwaite'in, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında oynayacağı bir kulüpten gelecek teklife sıcak baktığı ifade edildi.
Öte yandan siyah beyazlılarda forvet adayları arasında yer alan isimlerden biri olan Patrick Schick için yeni gelişmeler yaşandı. Beşiktaş hem sezon başında hem de ara transfer döneminde, Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Bayer Leverkusen'de forma giyen Patrick Schick'i kadrosuna katmak istemiş ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı.
Şu anda Almanya'da bulunan Başkan Hasan Arat'ın, 28 yaşındaki Çek forvet Patrick Schick için Bayer Leverkusen'in yetkilileriyle bir araya gelebileceği belirtildi. Bu sezon Alman ekibiyle 27 resmi maça çıkan Patrick Schick, bu mücadelelerde 11 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
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