Beşiktaş'tan tarihi transfer operasyonu! Lewandowski ve 3 yıldız...

Öte yandan siyah beyazlılarda forvet adayları arasında yer alan isimlerden biri olan Patrick Schick için yeni gelişmeler yaşandı. Beşiktaş hem sezon başında hem de ara transfer döneminde, Bundesliga'da tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Bayer Leverkusen'de forma giyen Patrick Schick'i kadrosuna katmak istemiş ancak görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı.