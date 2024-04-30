‘Kupa’sız olmaz!

Beşiktaş'ta tüm hesaplar önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele etmek üzerine yapılıyor. Beşiktaş, F.Bahçe yenilgisiyle bu sezon 13'üncü mağlubiyetini aldı ve 5'inci sıraya geriledi. Bu mağlubiyet aynı zamanda Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma riskini de üst düzeye çıkarttı. İlk dört sıra ve Türkiye Kupası'nı kazanacak takımlar Avrupa'ya gideceği için 5'inci sıraya düşen Kartal kalan 4 maçını da kazanması ve en yakın rakibi Başakşehir'in puan kaybetmesi gerekecek.

NEFESLER ENSESİNDE

Beşiktaş'ın bu kötü durumun daha da kötüsüyle bile karşılaşma ihtimali de bulunuyor. 51 puanı bulunan Kara Kartalların peşinde, 49 puanlı Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor, 48 puanlı Alanyaspor ve Sivasspor yer alıyor. Kalan maçlara bakıldığında siyah-beyazlılar içerde Çaykur Rizespor ve Hatayspor ile deplasmanda da Alanyaspor ve Kasımpaşa ile oynayacak. Beşiktaş'ın son dört haftada ligi 4'üncü bitirme şansı olduğu gibi 5'incilikten daha alt sıralarda bitirme riski de bulunuyor.

BİRİNCİ HEDEF KUPA

Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen yine de kötü sezonu kupa ile kapatma şansı olan siyah-beyazlılar, tüm hesapları Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına doğrudan katılım hakkı kazanmak üstüne yapıyor. Yarı finalin ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Serdar Topraktepe'nin öğrencileri, 7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak ikinci karşılaşmayı mutlaka alıp finale çıkmak ve kupayı kazanmak, böylece doğrudan Avrupa Kupaları'na katılmak istiyor.

5. OLMAK DA ÖNEMLİ

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılma planlarında 5'inciliğin bile önemi göze çarpıyor. Eğer Trabzonspor finale çıkar ve kupayı da kazanırsa kural gereği ligi 5'inci bitiren takım Konferans Ligi'ne katılım hakkı kazanacak. Bu durumda Beşiktaş ligi 5'inci bitirmesi halinde kupayı Trabzonspor alırsa Avrupa kupalarına katılım sağlayabilecek. Karagümrük veya Ankaragücü'nün kupaya uzanması halindeyse 5'inci olmanın bir önemi kalmıyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar ligde kalan tüm maçlarını kazanmak istiyor.