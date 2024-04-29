Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Son 4 İstanbul derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş kritik derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve bu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Bu maçın ardından siyah-beyazlılarla ilgili o detay dikkat çekiyor.