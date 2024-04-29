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Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Son 4 İstanbul derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olurken bu maçın ardından ortaya çıkan o flaş gerçek taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 12:09
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Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Son 4 İstanbul derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş kritik derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve bu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Bu maçın ardından siyah-beyazlılarla ilgili o detay dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Son 4 İstanbul derbisinde...

Dokuz yılın ardından 4 İstanbul derbisinin 4'ünden de mağlup ayrılan Beşiktaş, bu 4 maça 4 farklı teknik direktörle çıktı.

Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Son 4 İstanbul derbisinde...

Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde siyah beyazlı takımın başında yer alıyordu.

Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Son 4 İstanbul derbisinde...

Burak Yılmaz'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay, Tüpraş'ta 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında teknik direktörlük koltuğundaydı.

Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Son 4 İstanbul derbisinde...

Yeni başkan Hasan Arat'ın büyük umutlarla göreve getirdiği Santos, Tüpraş'ta 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde takımın başındaydı.

Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Son 4 İstanbul derbisinde...

Sezonun son İstanbul derbisinde Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe vardı ve Beşiktaş Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.

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