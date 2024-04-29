Beşiktaş'ta hayrete düşüren gerçek! Son 4 İstanbul derbisinde...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olurken bu maçın ardından ortaya çıkan o flaş gerçek taraftarları hayrete düşürdü. İşte detaylar...
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Burak Yılmaz'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay, Tüpraş'ta 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında teknik direktörlük koltuğundaydı.
Yeni başkan Hasan Arat'ın büyük umutlarla göreve getirdiği Santos, Tüpraş'ta 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde takımın başındaydı.
Sezonun son İstanbul derbisinde Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe vardı ve Beşiktaş Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.
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