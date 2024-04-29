Al-Musrati krizi

Devre arasında Braga'dan 12 milyon euro'ya alınan kulübün tarihindeki en pahalı ismi olan Al-Musrati, Beşiktaş için kabusa döndü. 28 yaşındaki ön libero, G.Saray karşısında 2. dakikada kendi kalesine golü atmış ve Kartal 1-0 kaybetmişti. Fenerbahçe derbisinde de Fred'in bileğine bastı ve 25. dakikada atıldı. En son 2019'da, kariyerinde de 3. kez kırmızı kart gören Libyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla sahaya çıktığı 9 resmi maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Al-Musrati, siyah-beyazlı taraftarlardan özür diledi. Libyalı oyuncu, İnstagram'dan "Kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim" dedi.