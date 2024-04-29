Haberler Beşiktaş 4 büyük maç 4 hoca, 4 yenilgi

4 büyük maç 4 hoca, 4 yenilgi

Dokuz yılın ardından 4 İstanbul derbisinin 4’ünden de mağlup ayrılan Beşiktaş, bu 4 maça 4 farklı teknik direktörle çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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4 büyük maç 4 hoca, 4 yenilgi

Dokuz yılın ardından 4 İstanbul derbisinin 4'ünden de mağlup ayrılan Beşiktaş, bu 4 maça 4 farklı teknik direktörle çıktı.

Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Burak Yılmaz, 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde siyah beyazlı takımın başında yer alıyordu.

Burak Yılmaz'ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay, Tüpraş'ta 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında teknik direktörlük koltuğundaydı.

Yeni başkan Hasan Arat'ın büyük umutlarla göreve getirdiği Santos, Tüpraş'ta 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde takımın başındaydı.

Sezonun son İstanbul derbisinde Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe vardı ve Beşiktaş Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.

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