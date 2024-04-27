Haberler Beşiktaş Zefer peşinde

Zefer peşinde

Fenerbahçe deplasmanında 3 maçtır kaybetmeyen Kartal, yeni bir tarih daha yazmak istiyor. Beşiktaş bu sezonun ilk derbi zaferini de yaşamayı hedefliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Zefer peşinde

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, bugün derbide Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Geride kalan 33 haftada 6 teknik direktör değiştiren siyah beyazlılar; 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alıp 51 puan toplayarak haftaya 4'üncü sırada girdi. Tüm bunlara rağmen Türkiye Kupası'nı kazanma şansı da olan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek bu sezon ilk kez bir derbi maçı kazanmayı ve taraftarının gönlünü bir nebze almayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar bu zaferle üçüncülük iddiasını da sürdürmeyi planlıyor.

TOPRAKTEPE İLK 11'İNİ BELİRLEDİ

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisinin kadrosunu büyük oranda belirledi. Son taktik idmanda hücum organizasyonu üzerinde duran Topraktepe, kaleyi Mert Günok'a emanet edecek. Cezalı Svensson'un yerine Onur Bulut'un görev alması beklenirken; savunmada Necip-Colley ikilisi olacak. Sol bekte Masuaku'yu 11'e yazacak. Orta alanı Al Musrati, Gedson ve Muci'den oluşturacak olan Topraktepe, hücum hattında Semih Kılıçsoy ile birlikte sağ tarafta Ghezzal, sol tarafta da Rashica ile maça başlayacak.

10 KİŞİYLE KAZANIYOR

Beşiktaş'ın Kadıköy'de 10 kişiyle aldığı tarihi galibiyetler hafızalarda yer edindi. 17 Nisan 2005'te Pancu'nun kaleye geçtiği maçı 4-3 kazanan siyah-beyazlılar, 29 Kasım 2020'de Larin'in kırmızı kart gördüğü maçtan 4-3'lük zaferle ayrıldı. 2 Nisan 2023'te ise yine 10 kişi kalan Kartal, bu kez 4-2 kazanarak tarih yazdı.

SON YENİLGİSİ 2019'DA

Beşiktaş Kadıköy'deki son 3 karşılaşmayı kaybetmedi. Geçen sezonun ikinci yarısında 4-2 kazanan Kara Kartal, önceki sezon 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, şampiyon olduğu sezon sezon ise Kadıköy'den 4-3'lük zaferle ayrıldı. Beşiktaş, Kadıköy'deki son mağlubiyetini ise 2019'da 3-1'lik skorla aldı.

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Fernando Santos'un ardından göreve gelen Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma seslendi. Topraktepe, "Bu sezon taraftarlarımızı çok üzdük. Bu derbiyi kazanarak onlara armağan etmeliyiz. Şampiyonluk yarışı Beşiktaş'ı ilgilendirmiyor. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Güzel sonuç alacağımıza inanıyorum. Beşiktaş'a yakışanı yapın ve bu derbiyi kazanın" sözleriyle takımını motive etti.

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