Talha ile 2027'ye

Siyah-beyazlılar iç transferde önemli bir hamleye imza attı. 2022-2023 sezonundan bu yana kadroda bulunan Tayyip Talha Sanuç'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı. 3 yıl daha Beşiktaş forması giyecek 24 yaşındaki stoperin imza töreninde Genel Koordinatör Samet Aybaba da katıldı. Aybaba, yeni dönemde önemli hizmetlerde bulunacağına inandığı Tayyip Talha Sanuç'a başarılar diledi. 2022-2023 sezonunda Adana Demirspor'dan 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen milli savunmacı, Nisan 2023'te çapraz bağları kopunca 7 ay formasından uzak kalmıştı. Bu sezon Süper Lig'de sadece 5 karşılaşmada görev yapan milli stoper 338 dakika süre aldı.

GENÇLER DE UZATTI

Gelecek sezonun yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, üç genç oyuncuyla anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, altyapısından çıkan Emrecan Terzi (20) ve Göktuğ Baytekin'le (19) 2026-2027 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'la ise 2027-2028 sezonu sonuna kadar kontrat uzattı. Genel Koordinatör Samet Aybaba, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği genç futbolculara yeni dönemde üstün başarılar diledi.