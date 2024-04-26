TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda...
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta Salih Uçan için karar verildi. Daha önce sözleşme teklifini geri çeviren milli orta saha oyuncusuyla masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ
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Beşiktaşlı yöneticiler, 7 Mayıs'taki A.Gücü kupa rövanşının ardından Salih'e birebir görüşme yaparak el sıkışmayı hedefliyor.
Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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