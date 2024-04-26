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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda...

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta Salih Uçan için karar verildi. Daha önce sözleşme teklifini geri çeviren milli orta saha oyuncusuyla masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:33
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda...

Kartal'ın tecrübeli ismi Salih Uçan ile Türkiye Kupası rövanş maçının hemen ardından yeni sözleşme şartlarını görüşmek için masaya oturulacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda...

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu ile yola devam etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda...

Ancak siyah-beyazlılardan senelik 9 milyon TL ücret alan Salih'in bu rakamda çok iyi oranda bir düzeltme yapılmadan kalmaya sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda...

Beşiktaşlı yöneticiler, 7 Mayıs'taki A.Gücü kupa rövanşının ardından Salih'e birebir görüşme yaparak el sıkışmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda...

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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