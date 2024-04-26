TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı! Yeni sezonda...

Kartal'ın tecrübeli ismi Salih Uçan ile Türkiye Kupası rövanş maçının hemen ardından yeni sözleşme şartlarını görüşmek için masaya oturulacağı öğrenildi.

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu ile yola devam etmeyi planlıyor.