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Alkışlar Muleka'ya

Demokratik Kongolu yıldız Muleka, son dönemde bireysel antrenör eşliğinde çalışarak eski formunu yeniden yakaladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Alkışlar Muleka'ya

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı kupa maçında dikkat çeken isimlerden biri Jackson Muleka oldu. Özellikle Şenol Güneş döneminde kulübeye hapsolan oyuncu için Beşiktaş için yetersiz yorumları yapılmıştı. Ancak Muleka bu sezon üçüncü bölgede en fazla şans bulan oyunculardan biri oldu. Güçlü ve hızlı yapısıyla rakibe tehlike yaratan Muleka'nın son dönemde bireysel anlamda çok fazla çalışma yaptığı öğrenildi. Fazla kilolarından kurtulan, yağ kaybedip kas kazanan 24 yaşındaki futbolcu bir süredir bireysel antrenör eşliğinde çalışma yaparak performansını artırdığı belirtildi. Muleka bu sezon 25 maçta 8 gole adını yazdırdı.

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