Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! 5 isim kafilede yok

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, 23 Nisan Salı günü saat 20.30'da MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, mücadele öncesi Ankara kafilesini açıkladı. Kara Kartal'da Emrecan Terzi, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi (İliopsoas gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın kupada oynanacak MKE Ankaragücü maçının kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al Musrati, Jackson Muleka, Fahri Kerem Ay, Umut Meraş ve Gedson Fernandes."