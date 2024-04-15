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Beşiktaş Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk edeceği Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 14:38 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 14:56
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Beşiktaş Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı ekibin idmanını, asbaşkan Mete Vardar, futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, yönetim kurulu üyesi Burak Aslan ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da izledi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürece

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