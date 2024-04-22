Beşiktaş Ankaragücü maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve oyunlarla başlayan idman, 5'e 2 pas ve taktiksel çalışmayla sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün eski futbolcularından Serdar Kurtuluş, antrenmanı izledi ve yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçında oyunculara başarılar diledi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki MKE Ankaragücü maçı için saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.