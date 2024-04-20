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Camiaya armağan olsun

Topraktepe: Bu galibiyete camiamızın ihtiyacı vardı. Oyuncularımı kutluyorum.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Camiaya armağan olsun

Beşiktaş'ta Fernando Santos'un ayrılmasından sonra göreve gelen Serdar Topraktepe, galibiyeti camiaya armağan etti. Siyahbeyazlı takımın ihtiyacı olan bir 3 puan aldığını belirten Topraktepe, "Bütün camiamızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galibiyeti aldığımız için sevinçliyiz. Futbolcuların iyi futbolcular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım. Onlar da Beşiktaş formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadeleydi bugün" ifadelerini kullandı. Genç çalıştırıcı, salı günü Ankaragücü'yle oynanacak Türkiye Kupası maçıyla ilgili gelen soruya ise "Türkiye Kupası daha zor olacak, bunun için hazırlanacağız. Hedefimiz Türkiye Kupası, inşallah o maça kadar iyi bir şekilde hazırlanacağız" yanıtını verdi.

TOPRAKTEPE'YLE 4'YE 3

Bu sezon Beşiktaş'ta ikinci kez geçici olarak koltuğa oturan Serdar Topraktepe, 4. maçına çıktı. Rıza Çalımbay'dan sonra geldiği ilk dönemde, Hatayspor (2-1) ve Çaykur Rizespor'u (4-0) deviren Topraktepe, Ankaragücü karşısında 3. galibiyetini yaşadı. Genç çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibin başındaki tek yenilgisini 19. haftada Kasımpaşa'ya (1-3) karşı yaşamıştı.

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