Haberler Beşiktaş "Sergen Yalçın'la görüşmedik"

"Sergen Yalçın'la görüşmedik"

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı futbol takımının dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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"Sergen Yalçın'la görüşmedik"

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı futbol takımının dün sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Çok zor bir dönemden geçtiklerini belirten Samet Aybaba, "Elimizde çürümüş bir takım var. Bu, hiç kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz. Rakiplerimizin çok gerisinde kaldık. Sabırlı olmamız gerek. Yeniden yapılanıyoruz. Zamana ve saygıya ihtiyacımız var. Hep birlikte hareket edeceğiz. Aklınıza gelen her şey yapıyoruz. Elimizde hazır hiçbir şey yok. Yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

HEPİNİZ TARİHE GEÇTİNİZ!

Kötü gidişat nedeniyle herhangi bir oyuncuyu kadro dışı bırakmayı düşünmediklerini anlatan Aybaba, esprili bir şekilde, "Takıma 6 antrenör değiştirerek tarihe geçtiklerini söyledim. Onları tebrik ettim. Kadro dışı yeniden gündeme gelmez" ifadesini kullandı. Samet Aybaba, sakatlığını atlatmasına rağmen Santos tarafından tercih edilmeyen Tayyip Talha ile ilgili bir soruyu, "Tayyip Talha çok değerli bir oyuncumuz. Onunla ilgili farklı düşüncelerimiz de var. Saha içi benim işim değil, teknik direktörün işine karışmam. Hocaya anlattık ama takdir onun. Doğru mu yaptı? Buna kamuoyu ve Beşiktaş karar verir. Verdi de zaten" şeklinde yanıtladı.

Beşiktaş'ın futboldan sorumlu iki ismi Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, teknik direktör konusunda aceleci olmadıklarını ifade etti. Santos ile yolları ayırmalarının ardından teknik direktör arayışlarına başladıklarını ve transfer listesi oluşturduklarını aktaran Aybaba, "Beşiktaş'ın sistemi ve oyun düşüncesi belli. Çok koşan, coşkulu, rakip alanda etkili olan, büyük takım gibi oynayan ve oyunu yöneten bir takım. Bunlara uyan bir teknik adam arıyoruz. Sergen Yalçın ile hiçbir görüşmemiz olmadı" şeklinde konuştu.

HEDEFLERİMİZİ ANLATACAĞIZ

Feyyaz Uçar ise yeni sezon hedefleri doğrultusunda bir teknik direktörlerle anlaşacaklarını ifade ederek, "Başkanımız devre arasında yaklaşık 20 teknik direktörle görüştü. Kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu. Sezon ortasında gelmek istemeyenler oldu. Sezon bittikten sonra belirleyeceğimiz hocayla hedeflerimizi söyleyip öyle anlaşacağız. Sergen Yalçın ile görüşmedik. Bu, etik olarak da doğru olmaz. Çalışan bir teknik adam. Çalıştığı camiaya saygısızlık olur" ifadelerini kullandı.

KALİTEYİ ARTIRMAMIZ ŞART

Aybaba ve Uçar, özellikle yeni sezon transferleri için çok düşünerek hareket edeceklerini belirterek, "Elimizde geniş bir oyuncu listemiz var. Raporları hazırladık. Saha içi kalitesini arttırmamız lazım. Sezon bittikten sonra belirleyeceğimiz hocayla hedeflerimizi söyleyip öyle anlaşacağız. Anlaşma yapacağımız hocamıza yeni bir şeyler vadedeceğiz. Transfer bütçesi verebileceğiz. İşler sezon başında daha rahat olacak" yorumunu yaptılar.

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