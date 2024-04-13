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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain: Bunu düzeltmemiz lazım!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda uzun süren sakatlığı sonrası sahalara dönen Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 21:40
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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain: Bunu düzeltmemiz lazım!

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığını atlatan Alex Oxlade-Chamberlain, Samsunspor maçıyla formasına kavuştu. 67. dakikada Rashica'nın yerine oyuna giren Chamberlain, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Sakatlık sonrası iyi hissediyorum, bu süreçte çok fazla çalıştım. Zamanla, süre aldıkça daha da iyi olmaya çalışacağım. Çok üzgünüz, içeride oynadığımız bir maçta iyi de başlamıştık. İkinci yarı işler bizim için negatife döndü. Bunu düzeltmemiz lazım. Saçma bir hatadan dolayı rakip fırsatı iyi değerlendirip golü buldu. Üzgünüz."

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