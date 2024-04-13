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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'tan istifa sorusuna yanıt!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın son anlarında teknik direktör Fernando Santos'a büyük tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar istifa çağrısında bulundu. Portekizli çalıştırıcı, istifa düşüncesinin olmadığını söyledi. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 22:12
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'tan istifa sorusuna yanıt!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, istifa sorusuna cevap verdi. Taraftarların tepki gösterdiği Portekizli çalıştırıcı, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada istifa düşüncesinin olmadığını ifade etti.

İşte o sözler...

"İstifa etmeyi düşünmüyorum. İstifa düşüncem yok. Türkçe bilmediğim için tezahüratların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ancak sonuçlar böyle gidince bunlar doğal."

"YÖNETİM BANA GÜVENİRSE..."

"Yönetim bana güvenirse, devam ederim. Ama çok şeyin değişmesi lazım. Çok büyük değişiklik lazım. Bunu da yapabileceğimi biliyorum. Sonuçlar kötü ama bu anlamda da bunu nasıl değiştirebileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi biliyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Ben kupa finaline kadar buradayım. Kupayı alırsam, konuşuruz. Kupayı alamazsak daha farklı şeyler kendim de konuşurum."

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