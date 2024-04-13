Haberler Beşiktaş Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Sloukas, Nunnally ve Howard

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Sloukas, Nunnally ve Howard

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Panathinaikos AKTOR'dan Kostas Sloukas, Partizan'dan James Nunnally ve Baskonia'dan Markus Howard oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 15:04
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'leri Sloukas, Nunnally ve Howard

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 34. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, Nunnally ve Howard, haftanın MVP'si ünvanını paylaştı.

Sloukas, Panathinaikos AKTOR'un ALBA Berlin'i 84-75 yendiği maçta 16 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla oynadı.

Partizan'ın Valencia'yı 79-66'lık skorla geçtiği mücadelenin en skoreri olan Nunnally, 19 sayı, 4 asist ve 2 ribaunt üretti.

Howard ise Baskonia'nın Virtus Segafredo Bologna'yı 95-91 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla mücadele etti.

DİĞER
Bayram coşkusu Mutfak Bahane’de yaşandı!
Başkan Erdoğan'dan Papa Fransuva'ya "Filistin" mektubu: Uluslararası toplum iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmeli
G.Saray'da kart sıkıntısı! Okan Buruk...
F.Bahçe sil baştan! Kartal raporunu verdi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Sarri gelişmesi!
Kartal'dan savunmaya sürpriz takviye!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? Arsenal - Aston Villa maçı ne zaman? 15:19
Şekip Mosturoğlu'dan flaş adaylık açıklaması! Şekip Mosturoğlu'dan flaş adaylık açıklaması! 15:17
West Ham United - Fulham maçı ne zaman? West Ham United - Fulham maçı ne zaman? 15:17
Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? Liverpool - Crystal Palace maçı ne zaman? 15:14
Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman? 15:09
MVP'ler belli oldu! MVP'ler belli oldu! 15:03
Daha Eski
Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 14:18
Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman? 14:16
Tuzlaspor - Göztepe maçı ne zaman? Tuzlaspor - Göztepe maçı ne zaman? 14:13
Golden Boy adayları arasında 3 Türk yıldız! Golden Boy adayları arasında 3 Türk yıldız! 13:52
F.Bahçe'den Oosterwolde açıklaması! F.Bahçe'den Oosterwolde açıklaması! 13:47
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman? 13:08