5 farklı hocayla çalıştılar

Sezona Şenol Güneş ile başlayan ardından yardımcısı Burak Yılmaz'a takımı emanet eden, sonrasında Rıza Çalımbay'la çalışan ve son olarak Fernando Santos'u teknik adamlık koltuğuna oturtan Kara Kartal'da sportif açıdan sular durulmuyor. Altyapı hocası Serdar Topraktepe'nin de geçici olarak takımın başında yer almasıyla birlikte bu sezon tam 5 farklı teknik direktörle çalışan Beşiktaş'ta başkan değişimi de yaşanmıştı. Ancak yarıştan erken kopuldu

14 KARŞILAŞMADA 7 GALİBİYETİ VAR.

Fernando Santos, kısa süre önce Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Siyah-beyazlıların başında 11 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçına çıkan Santos, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Portekizli hoca, maç başında 1.75 puan ortalaması tutturdu. Özellikle oynanan futbol taraftarı memnun etmiyor.

TANINMAZ HALDE

Beşıktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, pek çok ilke imza attı. 69 yaşındaki hoca, geldiği günden bu yana çıktığı 11 maçın 9'unda ilk yarılarda tek bir gol dahi atamadı. Bu arada siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kaybetmiş oldu. Bu sezon görev yapan; Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe dönemlerinde dahi böyle bir tablo görülmemişti.

39 MİLYON EURO HARCANDI

Ahmet Nur Çebi önderliğinde lige giren siyah-beyazlı camiada yaşanan seçimin ardından 1 numaralı koltuğa Hasan Arat oturmuştu. Arat ile birlikte işlerin düzeleceği umulurken yeni başkan da taraftarı heyecanlandıracak transferler yapmış, kesenin ağzını açmıştı. Devre arasında Al Musrati'ye 11 milyon euro, Ernest Muçi için de 10 milyon euro bonservis ödeyen Beşiktaş bu sezon tam 39 milyon euro bonservis harcaması yaptı.

YARIŞTA AĞIR YARA ALDI

Son yılların en yüksek bedellerini ödeyen Kara Kartal'da bu transferlere rağmen de işler yoluna girmedi. G.Saray ve Gaziantep FK mağlubiyetleri sonrasında evinde Antalyaspor'a da diş geçiremeyen siyah-beyazlı ekip üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı. Bu sonuçla 30. haftada 46 puanda kaldı

TARİHTE 3. KEZ YAŞANDI

Bu sezon ligde oynadığı 30 maçın 12'sini kaybeden Beşiktaş, şimdiden tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı üç sezondan birini yaşıyor. Daha önce Kara Kartal 1997-98 ve 2011-12 sezonlarında 12 yenilgi yaşamıştı

KÖTÜ SERİ TEKRAR EDEBİLİR

Beşıktaş, son olarak 2021-2022 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde 30 Ekim 2021 ile 27 Kasım 2021 arasında üst üste 4 maçta takılmıştı. Fernando Santos'un ekibi, milli ara sonrasında oynanacak Başakşehir'e de yenilirse bu seri tekrar etmiş olacak.