Beşiktaş'ta kabus sürüyor! 1959'dan bu yana...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta kabus bitmek bilmiyor. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos sonrası da düşüşüne dur diyemedi. Beşiktaş'ta alınan bu başarısız sonuçların ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre dört defa teknik direktör değiştiren, beşinci hocasıyla daha da sıkıntılı şekilde yola devam eden siyah beyazlılar, puan farkı açısından tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Beşiktaş ligin henüz 29'uncu haftasında lider Galatasaray'ın tam 32 puan gerisinde.
MAKAS AÇILIYOR
Beşiktaş kalan haftalarda puan farkını 29'un altına düşürmesi gerekiyor. Siyah beyazlılar bunu yapamazsa 1959'da başlayan ligde liderle olan puan farkı anlamında tarihinin en kötü sezonunu yaşamış olacak.
DİĞER