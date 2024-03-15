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Beşiktaş'ta kabus sürüyor! 1959'dan bu yana...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta kabus bitmek bilmiyor. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos sonrası da düşüşüne dur diyemedi. Beşiktaş'ta alınan bu başarısız sonuçların ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 11:35
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Beşiktaş'ta kabus sürüyor! 1959'dan bu yana...

Beşiktaş, tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. Tarihi başarılarla, rekorlarla, ilklerle dolu olan, Türkiye'nin ilk spor kulübü ünvanlı Beşiktaş, futbolda hiç bu kadar çileli bir sezon yaşamamıştı.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! 1959'dan bu yana...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre dört defa teknik direktör değiştiren, beşinci hocasıyla daha da sıkıntılı şekilde yola devam eden siyah beyazlılar, puan farkı açısından tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Beşiktaş ligin henüz 29'uncu haftasında lider Galatasaray'ın tam 32 puan gerisinde.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! 1959'dan bu yana...

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Fernando Santos'un göreve başlamasından itibaren farkın daha da açılması dikkati çekiyor. Portekizli teknik adam takımın başına geçtiğinde fark 18'di. Santos'la çıkılan 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan siyah beyazlılar bu periyotta 16 puan kaybetti.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! 1959'dan bu yana...

Beşiktaş kalan haftalarda puan farkını 29'un altına düşürmesi gerekiyor. Siyah beyazlılar bunu yapamazsa 1959'da başlayan ligde liderle olan puan farkı anlamında tarihinin en kötü sezonunu yaşamış olacak.

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