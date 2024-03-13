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Tyler Boyd’da 956 bin Euro tazminat
Beşiktaş'a eski oyuncusu Tyler Boyd davasında kötü haber geldi. FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş'ın Boyd'a 956 bin euro ödemesi gerektiğine karar verdi. Siyah-beyazlı kulüp kararı şu açıklamayla duyurdu: "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber-DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin euro'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.''
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