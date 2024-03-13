Haberler Beşiktaş Tyler Boyd’da 956 bin Euro tazminat

Tyler Boyd’da 956 bin Euro tazminat

Beşiktaş'a eski oyuncusu Tyler Boyd davasında kötü haber geldi. FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş'ın Boyd'a 956 bin euro ödemesi gerektiğine karar verdi. Siyah-beyazlı kulüp kararı şu açıklamayla duyurdu: "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber-DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin euro'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.''

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tyler Boyd’da 956 bin Euro tazminat
Beşiktaş'a eski oyuncusu Tyler Boyd davasında kötü haber geldi. FIFA Uyuşmazlık Kurumu, Beşiktaş'ın Boyd'a 956 bin euro ödemesi gerektiğine karar verdi. Siyah-beyazlı kulüp kararı şu açıklamayla duyurdu: "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber-DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin euro'nun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir.''
DİĞER
Premier Lig’in en iyi 30 teknik direktörünü açıkladılar! Eski Galatasaraylı ilk 10’da yer aldı: İşte o dev liste…
CHP'de rezillik bitmez! "Bilecik'te hikayemiz devam edecek" diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
Hedef çeyrek final! Kartal'dan stoper kararı
Buruk'tan motivasyon konuşması! İşte o sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta en kötüsü Santos! 10 maçta...
FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel
AFAD, Kandilli son depremler listesi (13 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal penaltılarla turladı! Arsenal penaltılarla turladı! 01:50
Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! 00:57
G.Saray Ekmas kazandı elendi! G.Saray Ekmas kazandı elendi! 00:53
F.Bahçe Opet 3-0 kaybetti F.Bahçe Opet 3-0 kaybetti 00:52
Saarbrücken tarih yazdı Saarbrücken tarih yazdı 00:51
Jesus’tan dünya rekoru Jesus’tan dünya rekoru 00:50
Daha Eski
Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! 00:28
Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! Jorge Jesus'lu Al Hilal dünya rekoru kırdı! 00:23
G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! G.Saray'a yıldız isimden müjdeli haber! 23:52
Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! Can Uzun'un yeni takımı belli oldu! 23:52
FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel FIFA'dan Beşiktaş'a ceza! İşte ödenecek bedel 23:52
Boey'e büyük şok! G.Saray'ın kasası dolacak Boey'e büyük şok! G.Saray'ın kasası dolacak 23:52