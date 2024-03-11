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Rebic kadro dışı

Milan’dan büyük umutlarla transfer edilen Rebic, Santos’u da bıktırdı ve teknik heyetin kararıyla kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Rebic kadro dışı

beşiktaş'ta Ante Rebic şoku yaşanıyor... Yaz transfer döneminde İtalyan devi Milan'dan büyük umutlarla alınan Hırvat oyuncu, Gaziantep FK maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe'nin ardından Fernando Santos ile birlikte de düzenli forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncunun takım içinde huzursuzluk çıkardığı ve bu nedenle teknik heyet tarafından maç kafilesine alınmadığı belirtildi.

MENAJERİ ÇAĞIRILACAK

Siyah-beyazlılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldızın sezon sonunda gönderileceği belirtildi. Yönetimin de hafta içinde Rebic'in menajerini İstanbul'a çağıracağı ve 'kulüp bulması' yönünde talimat vereceği kaydedildi. Bu sezon 23 maçta sadece 691 dakika sahada kalabilen Rebic, 1 gol atarken 5 de asist yaptı. Ante Rebic'in takımla birlikte idmanlara çıkıp çıkmayacağına ise yönetimle yapılacak görüşme sonrasında karar verilecek.

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