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Montella Fernando Santos'tan dikkat çeken istekte bulundu! "Onu kanat oynatma"

Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'tan dikkat çeken bir ricada bulundu. EURO 2024 öncesi Montella'nın bu isteği sonrası Santos'un nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 11:46
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Montella'dan Fernando Santos'a rica! "Onu kanat oynatma"

Beşiktaş'ın bu sezon için şu ana kadar tek tesellisi Semih Kılıçsoy gibi bir yıldızı çıkarmak oldu. 18 yaşındaki oyuncu kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin bile ilgisini çekmeyi başardı.

Montella'dan Fernando Santos'a rica! "Onu kanat oynatma"

EURO 2024 PLANI

Bu durumu en yakından takip edilenlerden biri de şüphesiz A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella... İtalyan teknik adam Beşiktaş'ın süper yeteneğini EURO 2024'te santrforda oynatmayı planlıyor. İtalyan teknik adamın bu konuda endişesi de bulunuyor.

Montella'dan Fernando Santos'a rica! "Onu kanat oynatma"

SANTRFORDA DAHA MUTLU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fernando Santos, kanat için enerjisini yeterli görmediği için Cenk Tosun'u Galatasaray derbisinde santrforda kullanmıştı. Semih Kılıçsoy'un derbide sol kanatta oynaması Vincenzo Montella'yı endişelendirdi. Ay yıldızlıların tecrübeli çalıştırıcısı, Semih'in santrfor oynama alışkanlığını kazanması gerektiğini, kanatta görev yapması durumunda üretkenliğinin de sınırlanacağını söyledi. Genç yıldızın da santrforda kendisini daha iyi hissettiğini söylediği öğrenildi.

Montella'dan Fernando Santos'a rica! "Onu kanat oynatma"

TALİPLERİ ARTIYOR JUVE DE RADARA ALDI

Borussia Dortmund, Sporting Lizbon, Arsenal, Benfica, Tottenham ve Aston Villa'nın ilgilendiği Semih Kılıçsoy'a dev bir talip daha çıktı. İtalyan devi Juventus'un da 18'lik yıldızı radarına aldığı ve sezonun geri kalanında takip edeceği öğrenildi.

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