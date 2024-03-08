Montella Fernando Santos'tan dikkat çeken istekte bulundu! "Onu kanat oynatma"
Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'tan dikkat çeken bir ricada bulundu. EURO 2024 öncesi Montella'nın bu isteği sonrası Santos'un nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu.
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fernando Santos, kanat için enerjisini yeterli görmediği için Cenk Tosun'u Galatasaray derbisinde santrforda kullanmıştı. Semih Kılıçsoy'un derbide sol kanatta oynaması Vincenzo Montella'yı endişelendirdi. Ay yıldızlıların tecrübeli çalıştırıcısı, Semih'in santrfor oynama alışkanlığını kazanması gerektiğini, kanatta görev yapması durumunda üretkenliğinin de sınırlanacağını söyledi. Genç yıldızın da santrforda kendisini daha iyi hissettiğini söylediği öğrenildi.
TALİPLERİ ARTIYOR JUVE DE RADARA ALDI
Borussia Dortmund, Sporting Lizbon, Arsenal, Benfica, Tottenham ve Aston Villa'nın ilgilendiği Semih Kılıçsoy'a dev bir talip daha çıktı. İtalyan devi Juventus'un da 18'lik yıldızı radarına aldığı ve sezonun geri kalanında takip edeceği öğrenildi.
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