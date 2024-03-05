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Gol atmakta zorlanıyorlar

Beşiktaş bu sezon en çok gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Kazandığı maçlarda bile forvet hattından beklediği verimi alamayan siyahbeyazlılar, dört büyükler arasında 'gol' atabilme konusunda da gerilerde kaldı. Bu sezon 28 lig maçında rakip fileleri sadece 39 kez havalandırabilen Kara Kartallara, Portekizli teknik adam Fernando Santos da bir çözüm bulamadı. Son oynanan G.Saray derbisinde rakip kaleye sadece 3 isabetli şut gönderebilen Beşiktaş, rakip ceza sahasında ise sadece 16 kez topla buluşma istatistiği yakalayabildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
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Gol atmakta zorlanıyorlar
Beşiktaş bu sezon en çok gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Kazandığı maçlarda bile forvet hattından beklediği verimi alamayan siyahbeyazlılar, dört büyükler arasında 'gol' atabilme konusunda da gerilerde kaldı. Bu sezon 28 lig maçında rakip fileleri sadece 39 kez havalandırabilen Kara Kartallara, Portekizli teknik adam Fernando Santos da bir çözüm bulamadı. Son oynanan G.Saray derbisinde rakip kaleye sadece 3 isabetli şut gönderebilen Beşiktaş, rakip ceza sahasında ise sadece 16 kez topla buluşma istatistiği yakalayabildi.
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