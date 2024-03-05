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Chamberlain geri sayımda

Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki İngiliz yıldızı Alex Chamberlain, yeniden sahalara dönmek için geri sayıma geçti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşmesi doldurulmak istenen ancak kabul etmeyen tecrübeli orta saha, "Fiziksel olarak her gün daha iyiye gidiyorum. Uzun bir aradan sonra topla çalışmalara başladım. Yakında takımla birlikte çalışacağım. Sezon bitmeden yeniden kadroda yer alacağıma inanıyorum" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
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Chamberlain geri sayımda
Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki İngiliz yıldızı Alex Chamberlain, yeniden sahalara dönmek için geri sayıma geçti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sözleşmesi doldurulmak istenen ancak kabul etmeyen tecrübeli orta saha, "Fiziksel olarak her gün daha iyiye gidiyorum. Uzun bir aradan sonra topla çalışmalara başladım. Yakında takımla birlikte çalışacağım. Sezon bitmeden yeniden kadroda yer alacağıma inanıyorum" diye konuştu.
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