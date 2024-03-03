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Beşiktaş'ın serisi Galatasaray mağlubiyetiyle son buldu!

Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 6 müsabakada rakiplerine kaybetmeyen Beşiktaş’ın bu serisine Galatasaray son verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 21:16
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Beşiktaş'ın serisi Galatasaray mağlubiyetiyle son buldu!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. Bu skorla siyah-beyazlıların 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Son yenilgisini ligin 23. haftasında konuk olduğu Sivasspor'a karşı 1-0'lık skorla alan Kartal, söz konusu müsabakadan sonra ligde ve Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 mücadelede 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

Bu dönemde Beşiktaş, Süper Lig'de; Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u 2-0'la geçerken, kupada ise Antalyaspor'u 2-1, Konyaspor'u da 2-0 mağlup etmişti.

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