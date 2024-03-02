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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin biletleri saniyeler içinde bitti

Siyah-beyazlı taraftarlar derbi zaferiyle camiayı kenetlemek istiyor. Satışa çıkan biletler saniyeler içerisinde tükendi. 21 bin 800 kombinenin bulunduğu stadyumda 20 bin bilet satışa sunuldu. Fiyatları 700 ila 20 bin lira arasında değişen derbi biletleri saniyeler içinde tükendi. Derbide tribünlerin tıklım tıklım dolu olması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin biletleri saniyeler içinde bitti
Siyah-beyazlı taraftarlar derbi zaferiyle camiayı kenetlemek istiyor. Satışa çıkan biletler saniyeler içerisinde tükendi. 21 bin 800 kombinenin bulunduğu stadyumda 20 bin bilet satışa sunuldu. Fiyatları 700 ila 20 bin lira arasında değişen derbi biletleri saniyeler içinde tükendi. Derbide tribünlerin tıklım tıklım dolu olması bekleniyor.
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